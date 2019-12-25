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В России изобретут первый в мире генотерапевтический препарат для лечения рака

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В России займутся разработкой первого в мире генотерапевтического препарата для лечения рака — на это Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) выделила 125 миллионов рублей, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании (РВК).

«В ходе проекта планируется разработать и вывести на рынок первый в мире невирусный генотерапевтический препарат для лечения рака, который позволит повысить эффективность и безопасность лечения онкологических пациентов», — говорится в сообщении. Уточняется, что препарат позволит лечить рак головы и шеи, рак прямой кишки и шейки матки, а также саркому и другие виды солидных опухолей.

Разработчиком препарата выступила биотехнологическая компания «Генная Хирургия», которая реализует подход генной терапии рака. Он основан на доставке в опухоль так называемых генов-убийц, которые уничтожают раковые клетки. Кроме того, доставка гена-иммуностимулятора активирует противоопухолевый иммунный ответ, который позволяет предотвратить появление метастазов.

Вывести препарат на рынок планируется после 2025 года.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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