Российский академик предсказал рост заболеваемости раком в мире

Число случаев заболеваемости раком может вырасти почти на 30 процентов в мире. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн на Всероссийской неделе здравоохранения-2019. Его цитирует портал «Будущее России. Национальные проекты».

Так, онколог отметил, что по статистке в мире открывается более 18 миллионов случаев заболеваемости рака, практически половина пациентов умирает. По словам Каприна, в ВОЗ ожидают прироста заболеваемости, вызванного ростом продолжительности жизни.

В связи с этим академик заявил о необходимости создания в России четкой системы управления онкологической помощью, в которой есть проблемы. «Сейчас мы не участвуем в назначении главных онкологов, не согласовываем их в регионах. Иногда это бывают два главных онколога, иногда онколог совмещает должность руководителя диспансера, что не улучшает качество онкологической помощи», — констатировал он.

Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся. Об этом заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с этим утверждением, заявив, что у Масчана «нет возможности давать репрезентативные оценки».

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