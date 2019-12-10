Названо число сделавших прививку от гриппа россиян

В России прививку от грипп сделали почти 65 миллионов жителей страны. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на Минздрав.

Так, по данным ведомства, вакцинацию прошли 44,2 процента от общей численности населения страны. Среди сделавших прививку оказалось почти 18 миллионов детей и 235 тысяч беременных женщин.

По информации Минздрава, почти 60 миллионов россиян (91 процент) привиты за счет федерального бюджета, еще 5 миллионов прошли вакцинацию за счет работодателей.

Отмечается, что всего Минздрав планирует привить 45 процентов россиян. Для этих целей заключили шесть государственных контрактов на поставку 65,7 миллиона доз вакцин.

Ранее стало известно отношение россиян к прививкам. Так, согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (57 процентов) считают, что прививки защищают от инфекций и приносят больше пользы, чем вреда. Пользу прививок в основном признали респонденты от 18 до 24 лет (69 процентов), а также от 60 и старше (62 процента).

В июле в Минздраве поддержали включение прививок от вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь прививок. ВПЧ — одна из причин многих опухолей, в том числе рака шейки матки. В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Планируется, что за это время смертность от новообразований снизится с 200,6 до 185 случаев на 100 тысяч населения в год. Для этого будут созданы более 400 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены более 160 диспансеров и больниц.

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