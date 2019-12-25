В России предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «новогодний капитал». Об этом сообщает RT.

Депутат направил обращение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, в котором пояснил, что данная выплата предназначена одиноким пенсионерам. «С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется», — говорится в документе.

Чернышов предложил привязать «новогодний капитал» к средней сумме пенсии по регионам России.

Ранее Чернышов предлагал ввести в России «первосентябрьский капитал». По мнению законотворца, даже минимальный набор товаров для школьника (канцтовары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого, и родители вынуждены увеличивать расходы на эти нужды в ущерб другим семейным тратам. В прошлом году эти траты составили 11,4 тысячи рублей, уточнил он, а «первосентябрьский капитал» позволит за государственный счет компенсировать эти расходы.