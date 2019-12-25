Назарбаев рассказал о начале «эпохи Путина»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости рассказал о своем отношении к президенту России и вспомнил о начале «эпохи Путина».

По словам Назарбаева, Владимир Путин не был похож ни на кого из тех политиков, которые были в России до него. Экс-президент Казахстана отметил, что 20 лет назад будущий российский лидер показался ему высоко эрудированным, энергичным и готовым решать любые вопросы. «У меня сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов», — сказал Назарбаев, добавив, что народу России очень повезло с президентом.

Также Назарбаев отметил, что 20 лет назад вряд ли кто-то думал, что в стране начинается «эпоха Путина». По его словам, под руководством действующего российского лидера, «Россия снова стала великой державой», однако окончательную оценку его президентству давать рано. «История не имеет сослагательного наклонения, и думаю, что еще рано говорить и подводить итоги эпохи Путина», — подытожил он.

19 марта Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

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