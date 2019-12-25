Сирия решила отобрать деньги у богатых ради войны

С крупнейших бизнесменов Сирии решили брать деньги, чтобы компенсировать затраты страны на военные действия и спасти государство от банкротства. Как сообщает The Telegraph, речь идет о крупных штрафах.

Первым, кого коснулась так называемая кампания против коррупции, оказался двоюродный брат президента страны Башара Асада миллиардер Рами Маклуф. Суд постановил, что он обязан заплатить штрафы общим объемом в 11 миллиардов сирийских фунтов (более 21 миллиона долларов США) за то, что его нефтяная фирма не платила таможенные сборы.

Сообщается, что Маклуф владеет сетью отелей, финансовыми компаниями и SyriaTel, главным мобильным оператором страны, и до войны контролировал до 60 процентов сирийской экономики. Сейчас он находится под домашним арестом. Такие же меры ожидают и других крупнейших сирийских предпринимателей.

По оценкам экспертов, данное решение сирийское правительство приняло с целью повышения своей легитимности в глазах населения — роскошный образ жизни семьи Маклуфа был причиной гнева многих людей, в том числе сторонников режима.

Подобные меры принял в 2017 году кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман: по его указу задержали и пытали целый ряд аристократов, предпринимателей и чиновников. В результате королевство получило около 100 миллиардов долларов, с помощью которых сократило дефицит бюджета.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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