Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках. Слова политика приводит «Украинская правда».

По мнению парламентария, именно отмена языкового закона экс-депутатов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко послужила основанием для заявлений России о притеснении русскоязычного населения в Крыму. «Это было одним из того, с чего все началось», — заявил Устенко.

Закон «Об основах государственной языковой политики» депутатов Партии регионов Кивалова и Колесниченко был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал введение региональных языков в областях, где доля представителей национальных меньшинств превышает 10 процентов. 24 февраля 2014 года, после смены власти на Украине, парламент проголосовал за отмену этого закона. Позже Конституционный суд страны признал документ неконституционным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении норм и принципов международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

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