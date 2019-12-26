52-летняя модель с внешностью 20-летнего показал торс и удивил фанатов

Сингапурский фотограф и модель Чуандо Тан (Chuando Tan), который прославился в сети как взрослый мужчина с внешностью 20-летнего, поделился с поклонниками откровенным снимком. Знаменитость опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.

На селфи 52-летний Тан с растрепанными волосами стоит напротив зеркала с обнаженным торсом и держит в руках телефон. На фоне виден пляж с белоснежным песком и океан. «Минусы и плюсы отпуска — это потеря мышц и набор веса, ха-ха», — подписал снимок модель.

Holiday Seasons’ Pros & Cons = relaxation with losing muscle & putting on fat 😂 LOL Фото опубликовано @chuando_chuandoandfrey

Фанаты пришли в восторг от фотографии и удивились молодой внешности Тана. «Ты просто чертовски горяч», «Ты меня очень вдохновляешь! Мне 50, но люди думают, что мне 30. Я стараюсь выглядеть молодым, глядя на тебя», «По-прежнему все так же хорош», «Если ты говоришь, что ты не в форме, то что тогда делать таким, как мы», — писали комплименты подписчики.

В октябре американская певица и актриса Джессика Симпсон опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без макияжа, и поразила поклонников слишком молодым лицом. На фото 39-летняя Симпсон держит на руках свою полугодовалую дочь. Подписчики звезды обратили внимание, что без косметики она выглядит намного моложе своих лет.

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