Украинский политолог не стерпел тона ведущего «России 1» и покинул студию

Россия 24 / YouTube

Украинский политолог Гордей Белов ушел из студии программы «60 минут» телеканала «Россия 1» после критики со стороны ведущего Евгения Попова. Выпуск опубликован на YouTube.

Участники вели дискуссию о военных действиях в Донбассе. Попов раскритиковал Белова за бездействие во время обострения конфликта в регионе. «Вы ничего не знаете, Гордей. Над вашей головой, слава богу, никогда не свистели пули. Когда вы побываете на передовой, а не будете смотреть в телевизор с куском пиццы во рту, тогда мы с вами поговорим на равных», — сказал Попов.

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После услышанного Белов заявил, что уходит и покинул студию. «Разговаривайте так с россиянами. Я такой тон разговора никогда не потерплю», — прибавил он напоследок. Ведущий считает, он разговаривал с политологом так, как он этого заслуживал.

Ранее ведущий другого политического шоу телеканала, «Кто против?», прогнал со съемок приглашенного эксперта Грэга Вайнера. Дмитрий Куликов назвал гостя «последней мразью» за ремарку о том, что президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провели встречу в коридоре.

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