Политолог покинул студию «России 1» после слов «последняя мразь»

Ведущий ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов прогнал со съемок приглашенного эксперта Грэга Вайнера. Эфир доступен на YouTube.

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Гости передачи обсуждали встречу президента России Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге. Посмотрев фрагмент встречи, Вайнер возмутился тем, что политики беседовали в коридоре. На это Куликов заметил, что у российского лидера напряженный график и он встретился с Медведчуком там, где было удобно.

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — добавил ведущий, назвав его «последней мразью», которую он хотел бы выгнать. Вайнер покинул студию после слов Куликова о том, что переговоры в Петербурге — часть «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств».

В ноябре Вайнер пострадал от рук оппонента в том же шоу на «России 1». Гость студии Василь Вакаров окатил Вайнера водой из стакана и с силой толкнул, одним движением руки повалив на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.

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