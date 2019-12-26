У российского писателя-фантаста обнаружен арсенал из гранат и стрелкового оружия

Московские полицейские нашли арсенал в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича, проживающего на Мосфильмовской улице. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Предметы, похожие на гранаты и стрелковое оружие, изъяты и отправлены на экспертизу.

Писатель утверждает, что гранаты учебные, оружие не настоящее, а является киносъемочным реквизитом — ММГ (макет массо-габаритный, копия оружия, соответствующая по размеру и весу оригиналу) с фильма «Дезертир».

Конторович заявил о готовности предоставить правоохранительным органам официальные документы на приобретение этих предметов. Он считает, что в полицию на него заявил кто-то из близкого окружения. По его мнению, визит силовиков — это «наезд на всех, кто хоть как-то связан с военно-патриотической работой».

«Комсомольская правда» указывает, что Конторович — майор в отставке. В армии занимался разработкой средств и методов контртеррористической борьбы.

С 2009 года издаются его книги, в которых герои так называемые попаданцы — современники, оказывающиеся в прошлом. Самые известные романы Конторовича: «Черные бушлаты. Диверсант из будущего», «Черный снег. Выстрел в будущее», «Десант попаданцев. Второй шанс для человечества». Кроме того, бывший военный увлекается исторической реконструкцией и страйкболом.

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