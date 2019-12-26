Состояние украинской экономики назвали «созидательным разрушением»

Экономика Украины в настоящее время находится в стадии созидательного разрушения. Такую оценку дал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук. Его слова приводит «Интерфакс».

Политик назвал это состояние залогом дальнейшего экономического роста. «Реформы правительства закрывают те укоренившиеся десятилетиями схематозы, которые приносили доходы определенным слоям населения за счет других», — сказал Николайчук. «Верю, что все будет хорошо и нас ждет экономический прорыв», — добавил он.

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Ранее в октябре Украине напророчили обрушение экономики в случае, если в стране начнется приватизация государственных предприятий. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали нынешнюю украинскую власть неспособной «обеспечить развитие национальной экономики».

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