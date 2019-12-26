Одиноко танцующих артистов «самой грустной вечеринки» предложили наградить

Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев предложил наградить «за искреннюю любовь к профессии» исполнителей ролей слоника, собаки и свиньи, участвовавших в ежедневном выступлении на острове Татышев, которое никто не ходил смотреть. Об этом парламентарий написал в своем Facebook.

Ранее пользователи соцсетей назвали выступление артистов «самой грустной вечеринкой» из-за видео, на котором трое аниматоров в костюмах животных танцуют вечером перед пустой и заснеженной площадкой для зрителей. «Несмотря на совершенно идиотскую организацию так называемых фан-мероприятий, честно и добросовестно работают», — отметил Крастелев.

К посту он прикрепил фото депутатского запроса, в котором требовал от исполняющего обязанности директора «Центра реализации социальных объектов» Максима Бархатова объяснить, во сколько бюджету обошлось это мероприятия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!