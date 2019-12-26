Башкирия перевыполнила нацпроект по производительности труда

В Башкирии заключили соглашения о включении в нацпроект по повышению производительности труда 52 предприятий в 2019 году. Это больше целевого показателя в 50 организаций, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления нефинансовых секторов экономики Минэкономразвития республики Гульнару Гимадисламову.

По ее словам, в республике в 2019 году также перевыполнен план по числу обученных сотрудников — курсы прошли 689 человек вместо планировавшихся 570-ти.

К 2024 году в Башкирии в нацпроект должны привлечь не менее 196 предприятий.

В рамках нацпроекта по повышению производительности труда Россия собирается до 2024 года увеличить производительность но средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

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