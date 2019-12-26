Музыкант трибьют-группы «Сектора Газа» упал под поезд

В Москве музыкант коллектива «Мертвый месяц» Алексей Галыгин упал под поезд. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Отмечается, что у бас-гитариста трибьют-группы «Сектора Газа» закружилась голова, когда он находился на станции метро «Китай-город». Машинист подъезжающего поезда сумел вовремя применить экстренное торможение и избежать наезда на музыканта.

По словам родственников Галыгина, на место прибыли медики, которые доставили его в НИИ Склифосовского. Близкие утверждают, что у музыканта нет видимых травм, а случившееся — несчастный случай.

Известно, что Галыгин работает в клинике, а также выступает бас-гитаристом «Мертвого месяца». В ходе своих выступлений коллектив исполняет кавер-версии песен своих рок-кумиров — «Сектора Газа».

Группа «Сектор Газа» была основана в Воронеже в конце 1980-х годов. Лидером коллектива и автором песен был Юрий Клинских, выступавший под псевдонимом Хой. Последний альбом «Восставший из ада» был выпущен в 2000 году, уже после смерти вокалиста.

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