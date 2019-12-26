Россиянка пожаловалась врачам на отравление и проснулась с новым сердцем

Новосибирские врачи спасли пациентку, которая поступила в инфекционную больницу с жалобами на плохое самочувствие и была уверена, что отравилась. Оказалось, что у женщины умирает сердечная мышца и требуется срочная пересадка сердца, сообщает в четверг, 26 декабря, РИА Новости.

Сама пациентка рассказала, что помнит произошедшее смутно — только то, как вызвала скорую из-за подозрений, что отравилась, и как ее переводили из инфекционной больницы в первую горбольницу Новосибирска. «А в следующий момент — я открываю глаза в реанимации, — приводит агентство ее слова. — Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам».

Точный диагноз специалисты не могли поставить около недели, в течение которой пациентка находилась в медикаментозном сне — жизнь ее поддерживалась только специальным аппаратом. На фоне гибели сердечной мышцы неизвестной этиологии у нее до критических значений снизилась насосная функция сердца. Было принято решение о трансплантации, которое поддержал сын женщины.

Операция прошла успешно и россиянку выписали спустя два месяца. Ей предстоит курс реабилитации.

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