Названы главные ошибки при чистке зубов

Австралийский стоматолог Элизабет Милфорд (Elizabeth Milford) назвала главные ошибки, которые допускают люди при чистке зубов. Советами дантист поделилась с Daily Mail.

Так, по словам врача, одно из самых распространенных заблуждений — то, что после зубной пасты рот нужно полоскать водой. «Отказ от полоскания рта после чистки может продлить действие зубной пасты. Так она будет укреплять и защищать ваши зубы в течение дня», — пояснила доктор.

Кроме того, Милфорд утверждает, что нельзя прибегать к гигиенической процедуре сразу после употребления пищи. «Еда и напитки, содержащие кислоты, могут смягчить ваши зубы, а использование пасты сразу после еды приведет к их серьезному повреждению», — предостерегла дантист.

Также она развеяла миф о необходимости чистить зубы долго и посоветовала использовать таймер, чтобы убедиться в том, что процедура не занимает больше двух минут.

Врач отметила, что, несмотря на всеобщее заблуждение, зубы нельзя чистить слишком усердно. «Многие думают, что если водить щеткой сильнее, зубы будут чище, однако это может повредить десны. Лучше использовать мягкую зубную щетку и чистить зубы круговыми движениями, не сильно надавливая на них», — уточнила стоматолог.

В заключение Милфорд посоветовала менять зубную щетку не каждые три месяца, как обычно рекомендуют дантисты, а как только ворсинки начинают пушиться.

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