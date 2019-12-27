В гольф-клубе нашли массовое захоронение рабов

Археологи обнаружили на территории гольф-клуба в американском городе Таллахасси (округ Леон, штат Флорида) около 40 могил рабов, живших и работавших на плантациях. Об этом сообщает Associated Press.

Незадолго до Гражданской войны в США трое из четырех жителей округа Леон принадлежали элитным «белым» семьям, отмечает агентство. Одна из таких семей владела большой хлопковой плантацией, на которой позже появился загородный клуб с 18-луночным полем для гольфа.

«Справедливо сказать, что поле для гольфа является одной из причин, по которой этот могильник сохранился так долго», — сказал вице-президент региональной торговой палаты Джей Ревелл. Он добавил, что 100 лет назад, когда появилось поле, для обнаружения могил не хватало технологий.

Активисты подсчитали, что всего в штате может находится до 1,5 тысячи брошенных могил рабов или афроамериканцев. Местные власти решили найти как можно больше из них, чтобы почтить память умерших.

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