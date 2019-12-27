Ночной гонщик протаранил дом супружеской пары

Машина протаранила фасад жилого дома в Гамильтоне (Новая Зеландия) и доехала до кровати, где спала супружеская пара. Об этом пишет Stuff.co.nz.

Около полуночи ночной гонщик, потерявший управление над своим транспортным средством, врезался в дом Мэтью и Мелиссы Макадамс. В результате столкновения их кровать была усыпана стеклом и обломками стен. По словам Мэтью, во время происшествия он лежал на боку и буквально смотрел в разбитое лобовое стекло машины. Супруги Макадамс испытали сильный шок от случившегося: «Все это выглядело как землетрясение чудовищного масштаба». Пара не пострадала.

«Мы не слышали звука резкого торможения. Это было похоже на огромный взрыв», — прокомментировал Мэтью. Он сказал, что в момент столкновения женщина, находившаяся за рулем автомобиля, молчала, а затем начала кричать. Вскоре стало известно, что авария была спровоцирована взрывом бутылки кока-колы, находящейся в салоне машины.

В результате инцидента дому был нанесен огромный ущерб. В стене дома Мэтью и Мелиссы Макадамс осталась дыра, большая часть мебели была поломана. Пара поговорила со своим страховщиком. Тот, оценив ущерб, сообщил, что дом подлежит ремонту, но пройдет еще как минимум три месяца, прежде чем здание станет пригодным для жизни.

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