Минтруд ответил на прогноз Росстата о снижении численности населения

Правительство постоянно принимает меры по поддержке рождаемости и снижению смертности в России. Так в Минтруде прокомментировали прогноз Росстата о снижении численности населения к 2036 году до 142,99 миллиона человек, передает Rambler News Service.

Как сообщили в Минтруде, в последние годы были введены дополнительные меры поддержки рождаемости: ежемесячные выплаты на первого, второго, третьего и последующих детей, льготная ипотека для семей с детьми, строительство детских садов для детей до трех лет. С 2019 года эти меры входят в нацпроект «Демография».

В министерстве также напомнили, что с 1 января 2020 года увеличится срок выплаты ежемесячного пособия на первого и второго ребенка с полутора до трех лет. Кроме того, будет увеличен критерий нуждаемости семьи: право на получение пособия получат семьи с подушевым доходом не больше двух МРОТ, установленного в регионе, вместо 1,5 МРОТ. Также будет увеличено число регионов, получающих софинансирование на выплату пособий на третьего и последующего ребенка.

Кроме того, с 2020 года на тысячу рублей увеличится родовой сертификат, деньги можно будет направить на оплату психологической поддержки женщины, что «будет способствовать снижению числа абортов», подчеркнули в пресс-службе. С 1 января 2019 года при рождении третьего ребенка семья также сможет получить из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение части ипотеки.

Ранее Росстат сообщил, что численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек. Согласно прогнозу, через 16 лет в стране будут жить 67,163 миллиона мужчин и 75,83 миллиона женщин. К началу 2020 года в России будут проживать 146,741 миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



