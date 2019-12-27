Токаев пообещал наказать виновных в крушении самолета в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолета Fokker-100, следовавшего из Алма-Аты в Нурсултан, и пообещал наказать виновных. Он написал пост на своей странице в Twitter.

Токаев подчеркнул, что пострадавшим будет оказана помощь, и рассказал, что создана правительственная комиссия. «Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — заявил глава Казахстана.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области 27 декабря, в пятницу. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, есть выжившие. В результате крушения погибли по меньшей мере девять человек.

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