Россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные российского Генконсульства.

По последней информации МЧС Казахстана, в результате крушения лайнера погибли девять человек, еще столько же пострадали. Среди пострадавших есть шестеро детей.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Алматинской области утром 27 декабря. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер рухнул на жилые дома. Позже в сети появилось видео с места катастрофы.

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