Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане

Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны.

Также известно, что пострадали девять человек, среди них шестеро детей.

Ранее сообщалось о семи жертвах авиакатастрофы.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Алматинской области утром 27 декабря. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер рухнул на жилые дома. Позже в сети появилось видео с места катастрофы.

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