Россиянам раскрыли секрет Нового года без мусора

Чтобы встретить Новый год без мусора, нужно заворачивать подарки в старую бумагу или газету, а вместо живой елки наряжать искусственную. Об этом рассказал пиар-менеджер всероссийского проекта «Чистые игры» Никита Студилов, сообщает «Росбалт».

Так, по его словам, покупка искусственной елки является максимально экологичным решением, поскольку она может прослужить от пяти до двадцати лет. «Если же искусственная елка надоест вам через пару лет, то покупать ее вообще нет смысла, так как вы не сможете сдать ее в переработку», — отметил Студилов.

Кроме того, он отметил, что в Новый год не стоит увлекаться фейерверками, поскольку после них остается много мелкого мусора. Подарки же лучше заворачивать не в красивую и яркую упаковку, которую невозможно сдать на переработку, а в газету или старую бумагу.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в частности, в стране планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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