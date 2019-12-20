Российский регион перевыполнил план по ликвидации свалок

В Удмуртии в 2019 году ликвидировали 96 свалок, что вдвое больше, чем было запланировано. Об этом ТАСС сообщил директор регионального оператора по обращению с ТКО в республике Иван Маринин.

По его словам, добиться подобного результата удалось в том числе благодаря тому, что некоторые муниципалитеты самостоятельно ликвидировали свалки сверх плана, а часть мусора вывозил регоператор. Кроме того, компания реагировала на заявки, которые подавали жители через сайт.

Работы прошли практически во всех районах Удмуртии, уточнил Маринин. «Какие-то из свалок были огромными — с накопленным экологическим ущербом в тысячи тонн, часть завалов была меньше — по несколько тонн. Те и другие были печальным наследием отсутствия цивилизованной системы обращения с отходами», — отметил он.

В 2020 году в Удмуртии планируется ликвидировать более 50 свалок. Всего в республике официально зарегистрированы свыше 400 свалок.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года. Согласно ему, в частности, в стране планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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