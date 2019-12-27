Для российских Су-57 нашли покупателя

Алжир заключил контракт на покупку 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57Э и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает портал Menadefense.

Исполнение контракта, который оценивается в шесть миллиардов долларов, запланировано на период до 2025 года. Портал отмечает, что Алжир долгое время вел переговоры о приобретении самолетов. Решение было принято после того, как алжирская делегация посетила летом 2019 года авиасалон МАКС в Москве.

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Сообщается, что информацию о покупке Су-57 подтвердили также источники международных СМИ. По словам экспертов, таким образом Алжир стал первым зарубежным заказчиком для Су-57 и Су-34.

В ноябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что покупателями Су-57 могут стать Индия и ОАЭ. По словам главы госкорпорации, в этих странах давно обсуждается возможность приобретения самолетов, однако окончательного решения пока нет.

Американское издание The National Interest предполагало, что Су-57 могут приобрести Мьянма, Алжир, Турция, Китай и Индия. Это объяснялось интересом к российскому оружию, желанием получить доступ к современным технологиям и создать собственные истребители пятого поколения, а также участием стран в военных конфликтах.

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