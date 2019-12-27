Женщина в одиночку остановила воров и отобрала краденое

Жительница английского города Саутгемптон, графство Гэмпшир, в одиночку остановила магазинных воров и отобрала у них десять упаковок с крадеными конфетами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

41-летняя Хейли Бертон (Hayley Burton) заметила возле магазина двух подозрительных мужчин. Один из них зашел в торговый зал и через пару минут вернулся с десятком упаковок конфет стоимостью пять фунтов (403 рубля).

Бертон решила, что он не мог оплатить покупку так быстро, и пожаловалась сотрудникам магазина. Те отказались вызывать полицию, пояснив, что в этом нет смысла.

Тогда женщина выбежала на улицу и встала перед автомобилем, на котором пытались скрыться злоумышленники. Те начали газовать в ее направлении, но она вытянула руку вперед и потребовала отдать конфеты. Добившись своего, она вернула их в магазин.

Женщина опубликовала видео своего поступка в Facebook. Публикация собрала более 290 комментариев и 680 репостов. Некоторые пользователи соцсети назвали ее супергероем. Бертон посоветовала руководству магазина усилить охрану.

Ранее сообщалось, что в английском городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, 81-летняя старушка смогла отбиться от беременной грабительницы у банкомата. Когда пенсионерка снимала деньги через банкомат, к ней подошла женщина и попыталась отобрать у нее банковскую карточку, но старушка потребовала оставить ее в покое, вырвала карточку, а затем схватила нападавшую за волосы и воротник.

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