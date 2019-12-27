Венецианский собор IX века пострадал на миллионы долларов

Собор Святого Марка, построенный в IX веке в Венеции, пострадал в результате наводнения на 5,5 миллиона долларов, сообщает издание Travel and Leisure.

После наводнения в ноябре собор закрыли на неделю для реконструкции. Как пояснили сотрудники строения, внешние повреждения удалось замаскировать, внутри состояние базилики намного хуже. Венецианский собор находился под водой около суток. Издание отмечает, что для собора опасна не сама морская вода, а содержащаяся в ней соль. Она разъедает мозаику и кирпичное основание постройки.

Наводнение в Венеции в ноябре этого года стало сильнейшим за последние полвека, уровень воды достиг отметки в 183 сантиметра. Более 80 процентов города было затоплено, в том числе исторический центр, где находится собор Святого Марка. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро оценил ущерб от наводнения в миллиард евро.

Собор Святого Марка был построен в IX веке для размещения мощей апостола Марка. Базилика представляет собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. В 1987 собор вошел в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!