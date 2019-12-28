Орнелла Мути начала учить русский язык и захотела российский паспорт

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась в том, что учит русский язык, и хотела бы получить российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам актрисы, она уже является резидентом России, однако не успела сделать все документы для оформления гражданства. Она добавила, что хотела бы получить российский паспорт. Кроме того, Мути рассказала, что учит русский язык, но ей не хватает практики.

«Здесь я чувствую себя, как дома, я впитала часть вашей культуры», — сказала актриса.

В 2018 году Мути уже заявляла о своем желании получить российское гражданство.

Популярность Орнелле Мути принесли роли в таких кинофильмах, как «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный» и «Самая красивая жена».

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