Песков рассказал о долгой разлуке с Навкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что больше месяца не видел жену Татьяну Навку из-за его и ее работы. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу, 27 декабря, Песков побывал на премьере шоу «Спящая красавица», где на лед вышли его дочь и жена. В финале фигуристка Навка поднялась над зрительным залом.

«Мурашки были, когда Таня летела надо мной... Она молодец, я ей восхищаюсь», — рассказал Песков, отметив, что ему было страшно за жену. Он также подтвердил слухи, что супруги долго не виделись из-за подготовки нового ледового шоу.

«Я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная», — добавил пресс-секретарь президента.

В прошлом году Песков сбежал с работы, чтобы побывать на премьере шоу жены. Он также рассказывал о редких встречах с Навкой, пока она занималась подготовкой шоу «Аленький цветочек».

Дмитрий Песков и Татьяна Навка познакомились в 2010 году, а в августе 2014 года у них родилась дочь Надежда. Год спустя пара официально оформила свои отношения, свадьба прошла в одном из отелей Сочи.

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