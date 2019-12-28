Украинский министр назвал большой честью возвращение бизнеса из России

Украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о предоставлении возможности российским гражданам подавать в будущем документы для получения украинского электронного гражданства. Об этом он рассказал в интервью «НВ».

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«Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании», — заявил Федоров, говоря о возвращении российского капитала. По его словам, уход на Украину бизнеса из России станет «расшатыванием их экономики изнутри».

«Что может быть хуже [для России], если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?» — заявил вице-премьер.

При этом он добавил, что речь не идет о полноценном гражданстве, а только о предоставлении статуса резидента. «И в нем я ничего плохого не вижу», — резюмировал Федоров.

Ранее уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что в случае присутствия российских граждан среди основателей украинских компаний, покупающих в стране земли сельскохозяйственного назначения, власти будут применять механизм спецконфискации.

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