Вооруженное ограбление заправки в российском городе попало на видео

В городе Камышлове Свердловской области неизвестный ограбил автозаправочную станцию «Газпромнефти» и ранил охранника. Об этом сообщило издание Е1.ru со ссылкой на очевидцев.

По их данным, 27 декабря около 20 часов по местному времени вооруженный грабитель в балаклаве ворвался в магазин. Пока продавец доставал деньги, преступник выстрелил в охранника из оружия, похожего на автомат Калашникова.

Раненого охранника доставили в больницу, ему оказывают необходимую помощь, рассказал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также сообщил, что оперативники изъяли с места преступления гильзы и определили направление, в котором скрылся нападавший. Горелых отметил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК («Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия»).

Ранее в поселке Калинино Краснодарского края пьяный местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Мужчина разбил витрину замотанным в полиэтиленовый пакет моноподом и забрал деньги из кассы. 34-летнего злоумышленника задержали вскоре после ограбления. Он заявил, что «на совершение преступления его толкнуло состояние опьянения», однако не смог вспомнить, сколько денег украл и где они теперь находятся.

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