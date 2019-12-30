Ядовитая змея часами сидела в работающей посудомоечной машине и выжила

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В австралийском штате Южная Австралия ядовитая змея часами сидела в посудомоечной машине и выжила. Видео с рептилией опубликовал информационный портал UPI.

Семья заметила среди вымытой посуды ползающее пресмыкающееся и вызвала змееловов из организации Snake Catchers Adelaide. По их словам, животное провело в работающей посудомоечной машине два с половиной часа. Они полагают, что змея могла проникнуть в установку через сливную трубу.

Змеелов отметил, что им попалась сетчатая коричневая змея. На кадрах видно, как специалист достает из посудомоечной машины нижний отсек и аккуратно переносит пресмыкающееся в черный мешок. Дальнейшая судьба змеи неизвестна.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

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