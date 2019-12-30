В Казани разыграют «портфели самозанятого»

Фонд поддержки предпринимательства, подведомственный Минэкономики Татарстана, разыграет 500 «портфелей самозанято». Это форма поддержки для самозанятых включающая пакет услуг для развития собственного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное Минэкономразвития.

«Портфель выдается бесплатно по итогам еженедельного розыгрыша. Для участия в розыгрыше необходимо подать заявку на сайте delustart.ru», — сообщили в пресс-службе министерства. Претендовать на портфель могут самозанятые, зарегистрированные с начала декабря 2019 года.

В пакет услуг войдет несколько сертификатов: «Ак Барс Страхование», создание собственного сайта на конструкторе сайтов AirSMB.ru, изготовление полиграфии в типографии Y-Card, фотосессия «Личный бренд» от OneStudio, льготное посещение образовательного бизнес-мероприятия от Event Networking Club, урок по SMM-продвижению, доступ к закрытому обучающему курсу ведения продаж в онлайн-ритейлере Wildberries и реклама в 2ГИС.

В январе 2019 года эксперимент по самозанятым стартовал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. В 2020 году он распространится еще на 19 регионов России.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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