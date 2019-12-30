Британский МИД попросили проверить национальность спермы и дать телефон 50 Cent

Министерство иностранных дел (МИД) Великобритании опубликовало на своем сайте список самых нелепых запросов от своих граждан и иностранцев в 2019 году. За 12 месяцев дипломаты приняли около 330 тысяч звонков.

Так, один из звонивших просил британский МИД дать номер телефона американского рэпера 50 Cent, чтобы с ним поговорить. Еще один мужчина пожаловался на еду в самолете и попросил отправить его обратно другой авиакомпанией. Еще один британец спросил, могут ли сотрудники британского посольства поискать его наушники во французской гостинице.

Женщина по электронной почте позвонила в МИД узнать, сможет ли она купить 30 листов бумаги формата А4 в британском консульстве в Техасе. Другая женщина попросила дипломатов помочь с визажистом в Катаре, поскольку она осталась недовольна работой других.

Еще один звонивший спрашивал о получении британского гражданства для сына, который, как он уверял, был зачат в Великобритании. А пара из Китая, планировавшая пройти процедуру ЭКО, хотела узнать, смогут ли сотрудники МИД проверить национальность образца спермы и подтвердить британское гражданство донора.

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