Участник телешоу испил мочи вместо портвейна и узнал об этом спустя годы

Участник телешоу Antiques Roadshow по имени Энди МакКоннел (Andy McConnell) узнал о том, что несколько лет назад выпил мочу, которую принял за портвейн. Об этом пишет Daily Mail.

В 2016 году МакКоннел в качестве приглашенного на проект эксперта попробовал на вкус содержимое бутылки, которую один из жителей британского графства Корнуолл нашел закопанной под своим порогом. «Я думаю, это портвейн, или красное вино», — сказал он.

Спустя три года ученые изучили содержимое бутылки и выяснили, что в ней содержится моча, медные булавки, небольшое количество алкоголя, маленький рачок и человеческий волос. Они также пришли к выводу, что находящимся в сосуде веществам около 179 лет.

Ведущая шоу объяснила, что бутылка была оберегом от злых духов, поэтому ее закопали около порога. Она спросила у МакКоннела, был ли он рад, что попробовал содержимое сосуда. «Эту возможность нельзя было пропустить», — заявил он.

Antiques Roadshow — британское телешоу, в котором эксперты по антиквариату путешествуют по различным регионам и оценивают вещи, купленные местными жителями.

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