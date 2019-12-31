Гендиректор российского ЧОПа своровал из магазина продукты к Новому году

В преддверии Нового года генеральный директор частного охранного предприятия (ЧОП) вместе с семьей украл товары из гипермаркета «Ашан» на севере Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 декабря, в торговом центре «Капитолий» на улице Правобережная. Несколько человек своровали продукты и средства бытовой химии на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался 41-летний мужчина, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, а также 41-летняя женщина и 21-летний молодой человек, который был судим по аналогичной статье. Все трое отказались от объяснений.

Ранее в московском районе Кузьминки двое мужчин и женщина решили ограбить магазин ради шоколада. Злоумышленники угрожали менеджеру похожим на нож предметом, а затем украли сладкое на сумму в две тысячи рублей и сбежали.

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