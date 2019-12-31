Назван способ научить организм бороться с раком

Ученые Базельского университета в Швейцарии выяснили, что одновременное использование антител с различными механизмами действия способно научить иммунную систему эффективно бороться с раком. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В экспериментах с использованием животных исследователи показали, что эффект антитела, который стимулирует иммунные клетки, воздействуя на их рецепторы CD40, может быть усилен другими антителами, прикрепляющимися к кровеносным сосудам опухолей. Ранее на антитела к CD40 возлагались большие надежды, однако выяснилось, что на такую терапию реагируют менее 20 процентов пациентов.

Ученые выяснили, что антитела к CD40 приводят к синтезу цитотоксических Т-лимфоцитов (Т-киллеров), которые накапливаются в периферических областях опухолей, но не во внутренних частях новообразований. Чтобы улучшить проникновение Т-киллеров в ткани опухолей, исследователи скомбинировали препарат с антителами, которые влияют на образование новых кровеносных сосудов. Новая комбинация улучшила разрушение раковых тканей у животных моделей опухоли кишечника, молочной железы и кожи.

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