Российский пилот найден мертвым на берегу курортного города в США

Российского пилота обнаружили мертвым на пляже у отеля в курортном городе Майами, штат Флорида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело 47-летнего второго пилота было найдено рано утром, 29 декабря, на береговой линии рядом с гостиницей, куда обычно заселяется экипаж из России. По информации Пятого канала, происшествие случилось в отеле Ramada Beach Resort.

Отмечается, что летчик прибыл в США накануне, 28 декабря, и должен был отправиться обратно в Россию. Причина его смерти устанавливается.

В ноябре в Ростове-на-Дону скончался российский второй пилот, который управлял самолетом из Москвы в Анапу. Во время рейса мужчине стало плохо, и лайнер совершил внеплановую посадку. Летчик был передан бригаде скорой помощи, однако спасти ему жизнь не удалось.

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