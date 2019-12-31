Мужчина три года отращивал на спине 14-сантиметровый рог

Житель Великобритании отрастил на спине рог длиной 14 сантиметров. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на публикацию в медицинском журнале British Medical Journal Case Reports.

50-летний мужчина три года игнорировал нарост, который появился у него на спине. Тот становился все больше, а затем ороговел. Когда его толщина увеличилась до 5,8 сантиметра, а длина достигла 14 сантиметров, британец решил обратиться к врачу.

Рог оказался плоскоклеточной карциномой — излечимой злокачественной опухолью. Его удалили, а затем реконструировали кожный покров спины за счет кожи, пересаженной с бедра. Опухоль не затронула другие органы мужчины.

В мае сообщалось, что житель Индии отказывался от операции и в течение 20 лет растил огромную опухоль головного мозга. За десятки лет нарост увеличился до пяти килограммов и начал причинять неудобства.

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