ГИБДД изменит практическую часть экзамена на права

Штрафные баллы могут убрать из практического экзамена на получение прав. О возможном изменении рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

По его словам, к 1 октября 2020 года после изучения результатов научного исследования инспекция решит, как правильнее оценивать навыки кандидатов при сдаче практического экзамена. При этом Гиляков отметил, что в течение нескольких месяцев будет решаться, как «это будет выглядеть на бумаге».

Представитель ГИБДД уточнил, что с октября будет учитываться, не сколько нарушений допустил кандидат, а то, насколько его техника вождения правильна и безопасна для других участников движения.

С нового года в России изменился экзамен на права. С января впервые будет разрешена учебная езда на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 километров в час. Также будет введен возрастной ценз для обучающихся: получить документ на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая можно будет с 20 лет (сейчас учиться можно с 16 лет).

Кроме того, сообщалось, что с октября исчезнут традиционные «площадка» и «город» — им на смену придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения.

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