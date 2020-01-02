Описаны нарушения в организации работы WADA

Независимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил нарушения в организации его работы. Об этом сообщает Inside the Games.

В ходе проверки было установлено, что в департаменте расследований WADA присутствует «острая нехватка кадров». «Все еще существует риск того, что департамент и все агентство могут быть подвергнуты критике за произвольный выбор и выполнение задач», — цитирует издание документ с результатами аудита. По информации источника, WADA необходимо нанять еще как минимум трех человек в ближайшее время.

При этом аудит установил, что сотрудники агентства вдохновлены работой, поэтому выполняют ее хорошо: «Качество работы остается исключительным, а командный дух действительно впечатляющим». Аудит датируется августом 2019 года, его итоги ранее не были опубликованы.

1 января новый глава WADA Витольд Банька пообещал защитить права невиновных спортсменов. Он заявил, что возглавлять организацию в следующие годы — это большая ответственность для него.

9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию от участия в чемпионатах мира и Олимпиадах на четыре года и запретило проводить крупные международные турниры на тот же срок. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия.

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