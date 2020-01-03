В Нидерландах фирмы получили посылки с бомбами

Пять фирм в Нидерландах получили посылки с бомбами за эту неделю, сообщило издание NL Times со ссылкой на представителя полиции.

Бомбы отправили двум заправкам, отелю, предприятию по продаже автомобилей и агентству по продаже недвижимости в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте.

«Они (бомбы — прим.« Ленты.ру») могли привести к серьезным телесным повреждениям», — рассказали в полиции, отметив, что ни одно из устройств не сработало. В посылках было также найдены письма организации по взысканию долгов CIB с указанием ее адреса в Роттердаме.

Позже в штаб-квартире организации нашли аналогичную посылку. Правоохранители призвали быть бдительными при получении посылок от CIB, однако исключили ее причастность к произошедшему. Сотрудники полиции считают, что все бомбы разослал один человек, но пока отправителя не нашли.

В октябре 2018 года американец Цезар Сэйок (Cesar Sayoc) разослал 16 самодельных бомб членам Демократической партии США и противникам президента Дональда Трампа. Свою вину он признал, однако заявил, что никому не желал причинять зла. В августе 2019 года суд города Нью-Йорк приговорил к Сэйока 20 годам тюрьмы.

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