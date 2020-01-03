Раскрыт способ быстрого избавления от большого живота

Немецкий спортивный эксперт и писатель Михаэль Дешпегель (Michael Despeghel) раскрыл способ быстрого избавления от большого живота. Его слова приводит издание Focus.

Специалист поделился формулой «2+2+4», благодаря которой можно потерять до пяти сантиметров в талии за несколько недель. Согласно этой методике, человек в течение двух дней в неделю должен прибегать к кардиотренировкам, например, бегу трусцой, плаванию или езде на велосипеде, а в другие два дня — к силовым упражнениям.

Кроме того, по мнению Дешпегеля, именно в эти четыре дня крайне важно соблюдать правильное питание, а оставшиеся три — можно лениться и грешить нездоровой едой.

Изобретенная Дешпегелем система похудения «2+2+4» была протестирована на 150 клиентах и признана эффективной.

Ранее в январе эксперты U.S. News & World Report оценили 35 наиболее популярных в мире диет и сочли лучшей в 2020 году средиземноморскую. На втором месте в списке оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.

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