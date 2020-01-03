Убитого иранского генерала сравнили с Усамой бен Ладеном

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, убитый в результате ракетного удара США по международному аэропорту Багдада, был влиятельнее основателя запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом в эфире радиостанции BBC Radio 4 заявил бывший посол Великобритании в Ливане Том Флетчер, сообщает The Guardian.

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Сулеймани, по словам политика, был «намного могущественне бен Ладена и аль-Багдади (Абу Бакр аль-Багдади, лидер запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», — прим. «Ленты.ру»), потому как они на момент смерти растеряли свою власть». «Его же (Сулеймани — прим. «Ленты.ру») влияние росло с момента вторжения США в Ирак», — отметил Флетчер.

Эксперт также заявил, что Иран «подстрекал Вашингтон, подстрекал Трампа». Он сравнил президентов США и Ирана, подчеркнув, что «в Тегеране на данный момент непредсказуемый лидер, но и в Вашингтоне такой же».

США нанесли удар по международному аэропорту Багдада в ночь на пятницу, 3 января. При обстреле погибли не менее восьми человек, в том числе Касем Сулеймани. Более десяти пострадали. В Пентагоне сообщили, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ об уничтожении генерала Сулеймани. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи пообещал жестко отомстить США за гибель генерала.

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