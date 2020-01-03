Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

Заторы образовались в связи с тем, что многие россияне решили поехать в европейские страны через Белоруссию. За последние три дня на границе зарегистрировано 140 тысяч туристов, из них 70 процентов — граждане России.

23 ноября сообщалось, что Белоруссия и Латвия стали самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год. Также россияне могут приобрести недорогие билеты в армянский Гюмри (около 11 тысяч рублей), венгерский Дебрецен (14,2 тысячи рублей) и турецкий Стамбул (около 15 тысяч рублей).

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