В 2019 году завершено благоустройство территорий нескольких станции МЦД-2

Один из самых крупных и интересных проектов 2019 года города Москвы — комплексное благоустройство территории у новой платформы МЦД-2 «Ленинградская», интегрированной со станциями МЦК «Стрешнево» и метро «Войковская». Протяженность зоны благоустройства — 10,5 километра, а общая площадь — 21,5 гектара.

В районах «Войковский» и «Покровское-Стрешнево» преобладает жилая застройка, но есть и такие значимые точки притяжения, как Московский авиационный институт и ТЦ «Метрополис». С просьбой благоустроить территории, прилегающие к станциям метро, МЦК и МЦД к мэру Москвы обращались местные жители. Их пожелания были учтены при разработке проектов благоустройства.

Воздушные кабельные линии в ходе работ убрали под землю, для этого проложили почти 8 километров траншей и установили там 12 километров труб. На всей территории обустроили удобные тротуары и замостили их плиткой, площадь которой составила более 50 тысяч метров. Проезжую часть отремонтировали и заменили на ней асфальтобетонное покрытие общей площадью 49,2 тысячи квадратных метров. Для оформления тротуаров и дорожек потребовалось почти 38 тысяч метров бордюрного камня.

На улицах, прилегающих к новому транспортному узлу, установили более 430 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Они сделали подходы к станциям МЦК, МЦД и метро более комфортными и безопасными.

«Вся территория стала уютной и зеленой: здесь разбили порядка 63 тысяч квадратных метров газона, а также высадили более 140 деревьев и 12 тысяч кустарников. Кроме того, здесь появилось более 300 различных малых архитектурных форм: это скамейки, урны, а также оборудование для спортивных площадок», — рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Платформа «Ленинградская» на Рижском направлении железной дороги находилась раньше в двухстах метрах от станции «Стрешнево» МЦК. Для пересадки пассажирам приходилось пройти это расстояние по улице. После переноса платформы «Ленинградская» к МЦК пересадка стала не только комфортнее, но и быстрее. В результате пассажиропоток на станции «Стрешнево» вырос почти на 50 процентов.

Для создания удобных и понятных всем пассажирам пересадок между разными видами городского транспорта установили информационные стелы. Для удобной пересадки со станции МЦД-2 «Ленинградская» на автобусы остановочные павильоны в 1-м Войковском проезде разместили непосредственно у выходов с платформы.

«Всего на территории, входящей в зону благоустройства, установили более 20 современных остановочных павильонов, а на трамвайных остановках по улице Константина Царева и Авиационной улице обустроили повышенные платформы, которые создают дополнительные удобства для пассажиров, прежде всего для маломобильных групп граждан. Кстати, одна из самых длинных столичных остановок, представляющая собой конструкцию из нескольких секций длиной 4,55 метра, объединенных под общей крышей, с проходами между ними, установлена на станции интеграции МЦК "Стрешнево" с платформой "Ленинградская"», — добавили в пресс-службе ведомства.

Важная составляющая благоустройства — обустройство пристанционных площадей и прилегающих к ним пространств. Возле станции МЦД «Ленинградская» проложили велодорожку к парку Покровское-Стрешнево, у выхода из станции МЦК «Стрешнево» разместили спортивные площадки и зону отдыха.