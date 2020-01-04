Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на правозащитную организацию «Комитет — Совет солдатских матерей России».

В послании матери солдат также назвал себя «непутевым сыном». В настоящее время телефон молодого человека отключен. Причины побега военнослужащего неизвестны. Правозащитники предположили, что в военной части случилось что-то, о чем Хакимов не решился рассказать.

«Можем сказать одно — никто без серьезной причины не решается покинуть часть», — заключила представитель организации «Комитет — Совет солдатских матерей России» Ксения Феткуллина.

По ее словам, Хакимов перед уходом несколько раз посещал сайт сервиса BlaBlaCar, чтобы найти попутную машину. Ориентировки уже разосланы во все хостелы Иркутска, куда, как предполагается, направлялся солдат. «Сейчас самое главное, чтобы Хакимов был жив и здоров. Далеко не факт, что он сможет преодолеть такое расстояние, тем более зимой», — заключила Феткуллина.

В конце декабря 2019 года сообщалось, что завершено следствие по уголовному делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, в которой солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил бойню и расстрелял сослуживцев. Уголовное дело о дедовщине направлено в суд. Первое судебное заседание уже назначено на январь 2020 года. Адвокат указал, что сейчас идет проверка информации о том, что сослуживцы забирали у Шамсутдинова деньги и банковскую карту. Если эти данные подтвердятся, то может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!