Названа возможная причина побега солдата-срочника из воинской части в Забайкалье

Причиной побега солдата Артура Хакимова из воинской части в Забайкалье могло стать избиение со стороны офицера. Такую версию со ссылкой на самого срочника изложили в организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России», пишет издание Znak.

Представитель организации рассказал, что, со слов Хакимова, стоящий выше по званию военнослужащий периодически избивал его, чтобы показать превосходство над ним, поэтому, не выдержав издевательств, солдат покинул воинскую часть. На связь с комитетом уже вышли военные. «Мы их ждем. Приедут из части — сядем за стол переговоров, будем разбираться», — отметили в «Комитет-Совете Солдатских Матерей России».

Там добавили, что Хакимов, скорее всего, вернется в часть, поскольку по закону «мы не можем им его не отдавать». В то же время представители организации будут добиваться перевода солдата-срочника в другую воинскую часть и возбуждения уголовного дела.

3 января Хакимов самовольно покинул часть в поселке Большая Тура в Забайкалье. Перед этим он отправил своей матери сообщение с просьбой простить его. Что стало причиной поступка срочника, не уточнялось. Спустя три дня стало известно, что он находится в Иркутске. О его местонахождении стало известно благодаря водителю, который его подвез.

Как рассказал водитель, которого Хакимов нашел при помощи сервиса BlaBlaCar, он привез срочника в Иркутск рано утром 4 января и высадил у одного из рынков в черте города. По его словам, во время поездки солдат сообщил, что якобы служит по контракту и едет домой в отпуск. В частности, он упомянул, что собирается далее добраться до Красноярска, а оттуда — до Новосибирска. Хакимов был одет в военную форму.

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