Стало известно о местонахождении сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника

Солдат-срочник Артур Хакимов, который сбежал из воинской части в Забайкалье, в настоящее время находится в Иркутске. О местонахождении молодого человека стало известно благодаря водителю, который его подвез, сообщили Ura.ru в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Как рассказал водитель, которого Хакимов нашел при помощи сервиса BlaBlaCar, он привез срочника в Иркутск рано утром 4 января и высадил у одного из рынков в черте города. По его словам, во время поездки солдат сообщил, что якобы служит по контракту и едет домой в отпуск. В частности, он упомянул, что собирается далее добраться до Красноярска, а оттуда — до Новосибирска. При этом Хакимов был одет в военную форму.

По данным правозащитников, у солдата с собой не менее 10 тысяч рублей — на протяжении всей поездки ему кто-то помогает, но кто именно, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 3 января Хакимов самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье. Перед этим он отправил своей матери сообщение с просьбой простить его. Что стало причиной поступка срочника, не уточнялось.

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